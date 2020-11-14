Tolgay Arslan: Hiçbir takım bizden daha iyi değil

Tolgay Arslan: Hiçbir takım bizden daha iyi değil

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Serie A ekibi Udinese'ye imza atan Tolgay Arslan, performansından ve takımından çok memnun olduğunu söyledi.

Yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılarak Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan, ilk izlenimlerini ve oynadığı 7 maç sonunda takımla ilgili görüşlerini aktardı.

İşte Tolgay Arslan'ın sözleri...

"Transferim çok hızlı gerçekleşti. Ailem İstanbul gibi büyük bir şehirden geldi ve Udine şehri bir aile şehri, bunu çok sevdim. Herkes birbirini tanıyor. Kulübü de çok beğendim, umarım iyi zaman geçiririm. Maalesef şu anda taraftarlarımız yok, bu zor zamanları atlattıktan sonra taraftarlarla birlikte eğlenmeyi umuyorum."

"PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

"Performansımdan memnunum. Başlarda oyun mekanizmasına, idman tarzına ve oyuna alışmak kolay değildi. Daha önce Serie A tecrübem olmamıştı. Geldikten 3 gün sonra hemen oynamaya başladım. Serie A'yı beğendim ve takımdan da memnunum. Takım arkadaşlarım, hocam, hepsi iyi. Kesinlikle daha fazla puan alabilirdik. Hiçbir rakip bizden daha iyi oynamadı ancak şanssızdık. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Benim için önemli olan oynamak. Şimdi maçları kazanma zamanı. Kendime güveniyorum. Hedefimiz taraftarları memnun etmek. Takıma ve hocama da güvenim sonsuz."





"HİÇBİR TAKIM BİZDEN İYİ OLDUĞUNU GÖSTEREMEDİ"

"Hiçbir takım bizden iyi olduğunu gösteremedi, her maç başa baş geçti. Birbirimizi daha çok tanıyoruz artık, kesinlikle daha iyi olacak. Udinese'nin çok profesyonel bir kulüp olduğunu hissettim. Buradaki insanlar futbolu seviyorlar ve bu spor için her şeyi veriyorlar. Oyuncular olarak biz de bu sevginin karşılığını vermeliyiz."