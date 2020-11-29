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    Tolgay Arslan ilk golünü attı

    İtalya Ligi ekiplerinden Udinese, deplasmanda Lazio'nun konuğu oldu. Tecrübeli futbolcu Tolgay Arslan, Lazio ağlarını sarsarken Serie A kariyerinin ilk golünü kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 15:09
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    Tolgay Arslan ilk golünü attı

    Serie A'nın 9. haftasında Lazio ve Udinese karşı karşıya geldi.

    İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolgay Arslan'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada gösterdiği iyi performans dikkat çekerken, tecrübeli futbolcu maçın 18. dakikasında topu ağlara göndererek Serie A kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

    Tolgay bu sezon İtalyan ekibiyle 8 maça çıktı.

    Tolgay Arslan ilk golünü attı #1

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