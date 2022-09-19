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    Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi

    Udinese formasını giyen Tolgay Arslan'ın evine Inter ile oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.
    • 19.09.2022 - 19:24
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 19:41
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    Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi

    Avrupa'da son dönemde futbolcuların başı hırsızlık olaylarıyla dertte. Thomas Müller, Pierre Emerick Aubameyang ve Eran Zahavi gibi futbolcuların maçtayken evine hırsız girmesinin ardından bu kez de aynı olay Tolgay Arslan'ın başına geldi Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Udineseli oyuncu Tolgay Arslan hayatının şokunu yaşadı.

    Hırsız maç sırasında Tolgay'ın evine girdi

    İtalyan basınının haberine göre, Inter ile oynadıkları maçta Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi. Haberde tecrübeli oyuncuya ait bir miktar değerli eşya, 2 dizüstü bilgisayar ve 12 bin euro nakit para çalındı.

    Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, henüz bir ize rastlanmadığı kaydedildi.

    Tolgay Arslan ın evine hırsız girdi #1

    Inter maçında golünü atmıştı

    Tolgay Arslan, Udinese'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta skoru belirleyen golü atan isimdi.

    2 senedir İtalya'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Udinese formasıyla 70 maça çıkarken, 5 gol, 2 asistle oynadı.

    Tolgay Arslan ın evine hırsız girdi #2


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