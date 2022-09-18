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    Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese Inter'i mağlup etti

    İtalya Serie A'da Udinese sahasında Inter'i ağırladı. Siyah-beyazlılar güçlü rakibini 3-1 mağlup ederken Udinese'nin 3. golü Tolgay Arslan'dan geldi.
    • 18.09.2022 - 16:03
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    Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese Inter'i mağlup etti

    İtalya Ligi'nde Udinese ile Inter karşılaştı. Inter karşısında geriye düşen Udinese, geriden gelerek 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

    Inter'in golünü 5. dakikada frikikten Nicolo Barella kaydetti. Udinese'nin golleri 22. dakikada Milan Skriniar (kendi kalesine), 84. dakikada Jaka Bijol ve 90+3. dakikada Tolgay Arslan'dan geldi.

    Skoru belirleyen gol Tolgay'dan

    Ev sahibi Udinese'de Tolgay Arslan maça yedek başladı ve 80. dakikada Sandi Lovric'in yerine oyuna dahil oldu. Tolgay attığı golle maçın skorunu belirledi.

    Tolgay Arslan ın gol attığı maçta Udinese Inter i mağlup etti #1

    Hakan sakatlığı nedeniyle forma giyemedi

    Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

    Tolgay Arslan ın gol attığı maçta Udinese Inter i mağlup etti #2

    Gelecek haftanın fikstürü

    İtalya'da son 5 lig maçını kazanan Udinese puanını 16'ya yükseltti. Son 3 deplasmanda kaybeden Inter ise 12 puanda kaldı. İtalya Ligi'nde aranın ardından Udinese, Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona'ya konuk olacak. Inter, Zeki Çelik'in takımı Roma'yı ağırlayacak.


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