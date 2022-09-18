Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese Inter'i mağlup etti

Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese Inter'i mağlup etti

İtalya Serie A'da Udinese sahasında Inter'i ağırladı. Siyah-beyazlılar güçlü rakibini 3-1 mağlup ederken Udinese'nin 3. golü Tolgay Arslan'dan geldi.

İtalya Ligi'nde Udinese ile Inter karşılaştı. Inter karşısında geriye düşen Udinese, geriden gelerek 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Inter'in golünü 5. dakikada frikikten Nicolo Barella kaydetti. Udinese'nin golleri 22. dakikada Milan Skriniar (kendi kalesine), 84. dakikada Jaka Bijol ve 90+3. dakikada Tolgay Arslan'dan geldi.

Skoru belirleyen gol Tolgay'dan

Ev sahibi Udinese'de Tolgay Arslan maça yedek başladı ve 80. dakikada Sandi Lovric'in yerine oyuna dahil oldu. Tolgay attığı golle maçın skorunu belirledi.

Hakan sakatlığı nedeniyle forma giyemedi

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Gelecek haftanın fikstürü

İtalya'da son 5 lig maçını kazanan Udinese puanını 16'ya yükseltti. Son 3 deplasmanda kaybeden Inter ise 12 puanda kaldı. İtalya Ligi'nde aranın ardından Udinese, Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona'ya konuk olacak. Inter, Zeki Çelik'in takımı Roma'yı ağırlayacak.