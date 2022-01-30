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    Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerini noktaladı

    Amerikan Futbolu Ligi'nin efsane isimlerinden Tom Brady, 22 yıllık kariyerini sona erdirdi.
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    • 30.01.2022 - 01:58
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    Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerini noktaladı

    ABD basınında yer alan haberlerde, 44 yaşındaki oyun kurucu Tom Brady'nin emeklilik kararı aldığı belirtildi.

    Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.

    NFL'DE 15 KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ

    NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.

    Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerini noktaladı #1

    EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN OYUNCU

    Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

    Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerini noktaladı #2

    Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerini noktaladı #3

    Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerini noktaladı #4


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