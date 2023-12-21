Tom Lockyer, hastaneden taburcu edildi Bournemouth ile oynanan Premier Lig maçının ikinci yarısında kalbi duran 29 yaşındaki oyuncu Tom Lockyer, kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu.

AA

İngiltere Premier Lig maçı sırasında kalbi duran ve erken müdahalenin ardından hayata dönen Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer, hastaneden taburcu edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, hastanedeki tedavisi tamamlanan 29 yaşındaki futbolcunun taburcu edildiği, tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

Maç sırasında fenalaşmıştı

Ligde Bournemouth ile Luton Town arasında geçen hafta sonu oynanan ve 1-1 devam eden mücadelenin 59. dakikasında Lockyer, fenalaşarak yere yığılmıştı.

Maç sırasında kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata dönmüştü.

Premier Lig Yönetimi, söz konusu karşılaşmanın daha sonra belirlenecek bir tarihte baştan oynanacağını dün duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)