Tonali'nin gördüğü sarı kart gündemde: İşin içinde bahis mi var İtalya'daki bahis skandalında itirafçı olan Sandro Tonali'nin bir Newcastle United maçında gördüğü sarı kart manşetlere çıktı.

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İtalya'daki bahis skandalında adı geçen 3 futbolcudan biri olan Sandro Tonali'nin sarı kart gördüğü bir pozisyon, İngiltere'de viral oldu.

Futbol maçlarına bahis oynadığını itiraf eden Sandro Tonali, Newcastle United'ın Aston Villa'yı 5-1 yendiği maçın 90+2. dakikasında değişiklik için kenara geldi. Tonali, tam kenara gelmişken bir anda durakladı ve oyundan çıkmadı. Dördüncü hakemin 'Haydi çık' uyarılarına kulak asmayan Tonali, maçın hakeminden sarı kartı gördükten sonra oyundan çıktı.

Bahis oynadı mı?

Sandro Tonali'nin bu maçta kendi sarı kartına dair bahis alıp almadığı da merak konusu oldu.