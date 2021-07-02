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Toni Kroos, Alman Milli Takımı'nı bıraktı
Real Madrid'in başarılı oyuncusu Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na veda ettiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 15:24
Real Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusu Toni Kroos, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Almanya Almanya Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu.
KROOS SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ
31 yaşındaki Kroos, EURO 2020'de de Almanya formasıyla mücadele etti. Almanya, son 16 turunda İngiltere'ye elenmişti.
2010'dan günümüze Almanya formasıyla 106 maça çıkıp 17 de gol atan Kroos, 2014'te Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.