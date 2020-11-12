Toni Kroos: UEFA ve FIFA'nın gözünde kuklayız

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, maç yoğunluğu nedeniyle UEFA ve FIFA'yı hedefine aldı. 30 yaşındaki oyuncu, futbolcular için "kukla" benzetmesi yaptı.

"Bizler UEFA ve FIFA'nın gözünde birer kuklayız." Bu sözler, Real Madridli Toni Kroos'a ait.

"İCAT EDİLEN TURNUVALAR..."

Ülkesinde bir podcast kanalına konuşan Alman futbolcu, yoğun maç programı nedeniyle sitem etti.

"Yeni icat edilen turnuvalarla birlikte şu net ki; bizler UEFA ve FIFA'nın gözünde birer kuklayız. Eğer bir oyuncular birliği olsaydı ne Uluslar Ligi'nde oynardık ne de İspanya Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'da olurduk."

Avrupa futbolunda konuşulan Avrupa Süper Ligi'ne de karşı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, sadece elit takımlardan oluşan bir turnuvanın oyunun ruhuna karşı olduğunu ve geride kalan takımlarla uçurumun daha açılabileceğini sözlerine ekledi.