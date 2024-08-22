Torino, Emirhan İlkhan için kararını verdi Serie A ekibi Torino, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan’ı yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor.

Haber Merkezi

Transfer sezonu tüm dünyada hızla devam ederken, İtalya’dan Emirhan İlkhan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Torino, genç oyuncuyu yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor.

TEKLİFLERE BAKILACAK

Torino’nun, Emirhan İlkhan için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Emirhan, 2022-23 sezonunun devre arasında Torino’ya transfer olmuş ve ardından Sampdoria ile RAMS Başakşehir’e kiralanmıştı.

EMİRHAN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.