Torino, Emirhan İlkhan için kararını verdi
Haber Merkezi

sezonu tüm dünyada hızla devam ederken, İtalya’dan Emirhan İlkhan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Torino, genç oyuncuyu yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor.

TEKLİFLERE BAKILACAK

Torino’nun, Emirhan İlkhan için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Emirhan, 2022-23 sezonunun devre arasında Torino’ya transfer olmuş ve ardından Sampdoria ile RAMS Başakşehir’e kiralanmıştı.

EMİRHAN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.