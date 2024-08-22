Torino, Emirhan İlkhan için kararını verdi

Haber Merkezi
Transfer sezonu tüm dünyada hızla devam ederken, İtalya’dan Emirhan İlkhan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Torino, genç oyuncuyu yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor.
TEKLİFLERE BAKILACAK
Torino’nun, Emirhan İlkhan için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Emirhan, 2022-23 sezonunun devre arasında Torino’ya transfer olmuş ve ardından Sampdoria ile RAMS Başakşehir’e kiralanmıştı.
EMİRHAN'IN PERFORMANSI
Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.
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