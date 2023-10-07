Tottenham, 10 kişiyle Luton Town'ı yendi

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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Luton Town ile Tottenham kozlarını paylaştı.
Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'lık skorla kazandı.
Tek golle kazandılar
Londra ekibine galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mickey van de Ven attı. Tottenham'da Yves Bissouma, 45. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Maç fazlasıyla liderliğe yükseldiler
Bu galibiyetin ardından Tottenham, 8 hafta sonunda 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Luton Town, 4 puanda kaldı.
Tottenham, milli aradan sonra sahasında Fulham'ı konuk edecek. Luton Town, Nottingham Forest deplasmanına kounk olacak.
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