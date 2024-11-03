Tottenham, Aston Villa'yı rahat geçti

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İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Tottenham ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Aston Villa'nın golünü 32. dakikada Morgan Rogers atarken, Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Brennan Johnson, 75 ve 79. dakikalarda Dominic Solanke ve 90+7'de James Maddison kaydetti.

ROMERO SAKATLIK YAŞADI

Tottenham'da Arjantinli stoper Cristian Romero, maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Oyundan çıktıktan sonra sakatlanması sebebiyle sinirlerine hakim olamayan Romero, yerde bulunan malzemeleri fırlatarak tepkisini gösterdi.

AS STOPERLERİ SAKAT

Tottenham'da sakatlığı bulunan bir diğer stoper Micky van de Ven'in Galatasaray maçında forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından Romero'nun da Galatasaray maçı öncesi sakatlanması dikkat çekti.

HEUNG MIN-SON TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Tottenham'ın yıldız oyuncusu Heung Min-Son, 56. dakikada oyundan alınmasının ardından teknik heyete neden oyundan alındığı ile ilgili tepki gösterdi.

RICHARLISON DA SAKATLANDI

Ayrıca maçın 56. dakikasında Son'un yerine oyuna giren Richarlison, maçı 3-1 yapan asistinin ardından arka adalesini tutarak oyundan alındı ve yerini Archie Gray'e bıraktı.

TOTTENHAM, GALATASARAY'LA KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla birlikte Tottenham ligdeki puanını 16'ya yükseltirken, Aston Villa 18 puanda kaldı.

Tottenham bir sonraki maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olurken Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.