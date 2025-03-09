Tottenham, Bournemouth engelini aşamadı

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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham ile Bournemouth karşı karşıya geldi.
Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2 sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Bournemouth, 42. dakikada Marcus Tavernier ve 65. dakikada Evanilson'un attığı gollerle Tottenham deplasmanında 2-0'ı buldu.
Tottenham, 67. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada penaltıdan Heung-Min Son'un attığı gollerle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
TOTTENHAM, FULHAM'LA KARŞILAŞACAK
Bu sonucun ardından Tottenham 34, Bournemouth 44 puana yükseldi.
Tottenham, ligin bir sonraki haftasında Fulham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek.
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