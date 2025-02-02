Tottenham, Brentford'a şans tanımadı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Brentford ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Tottenham 2-0'lık skorla kazandı.
TOTTENHAM, DEPLASMANDA KAZANDI
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vitaly Janelt ve 87. dakikada Pape Matar Sarr kaydetti.
7 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Tottenham, 7 maç sonra ilk kez kazandı ve 27 puana yükseldi. Brentford ise 31 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Tottenham, Manchester United'ı konuk edecek. Brentford ise West Ham'a konuk olacak.
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