Tottenham, Burnley'i 5 golle geçti İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham, deplasmanda Burnley'i 5-2'lik skorla geçmeyi başardı.

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İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Tottenham Hotspur ile Burnley karşı karşıya geldi.

Turf Moor'da oynanan ve Burnley'in 1-0 öne geçtiği maçı Tottenham 5-2'lik skorla kazanmasını bildi.

Son, 3 gol kaydetti

Ev sahibi Burnley'in golllerini 4. dakikada Lyle Foster ve 90. dakikada Josh Brownhill attı.

Konuk ekip Tottenham'ın golleri 16, 63 ve 66. dakikada Heung-min Son, 45. dakikada Cristian Romero, 54. dakikada James Maddison'dan geldi.

Burnley, puanla tanışamadı

Angelow Postecoglou'nun çalıştırdığı Tottenham puanını 10'a çıkardı. Burnley ise ligde henüz puan alamadı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Burnley, Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak Tottenham ise Sheffield United'ı konuk edecek.