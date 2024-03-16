Tottenham deplasmanda kayıp! Fulham üçledi

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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, Fulham deplasmanına konuk oldu. Tottenham, Craven Cottage'deki maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Fulham sahasında güldü: 3-0
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 61. dakikalarda Rodrigo Muniz ile 49. dakikada Sasa Lukic attı.
Bu sonucun ardından Fulham, 38 puana yükseldi. Tottenham, 53 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham, Sheffield United deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Luton Town'u ağırayacak.
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