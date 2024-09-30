Tottenham deplasmanda ManU'yu yıktı

Haber Merkezi
Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, sahasında Londra ekibi Tottenham'ı konuk etti.
Konuk ekip maçı 3-0 kazandı. Galibiyet golleri; 3. dakikada Johnson, 47. dakikada Kulusevski ve 78. dakikada Solanke'den geldi.
Manchester United'da Bruno Fernandes, 42. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
MANU KÖTÜ GİDİŞE ENGEL OLAMIYOR
Kötü gidişe engel olamayan Manchester ekibi, 6 maç sonunda 7 puanda kaldı. Tottenham ise 10 puana ulaştı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester United, Aston Villa'ya konuk olacak. Tottenham ise aynı haftada Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton'a karşı deplasmanda oynayacak.
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