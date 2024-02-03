Tottenham, Everton karşısında son dakikada iki puan bıraktı

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İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Everton ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan ve 4 golün çıktığı müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Tottenham'ın gollerini 4 ve 41. dakikada Richarlison kaydetti. Everton'ın golleriyse 30. dakikada Jack Harrison ve 90+4'te Jarrad Branthwaite kaydetti.
Everton, Manchester City ile karşılaşacak
Bu sonuçla birlikte Everton 19 puana, Tottenham ise 44 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Everton, Manchester City deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
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