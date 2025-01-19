Tottenham, Everton'a boyun eğdi

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İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Goodison Park'taki maçı ev sahibi takım Everton, 3-2'lik skorla kazandı.

EVERTON, EVİNDE KAZANDI

Everton'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 30. dakikada Iliman Ndiaye ve 45. dakikada kendi kalesine Archie Gray attı.

Tottenham'ın golleri 77. dakikada Dejan Kulusevski ve 90+2. dakikada Richarlison'dan geldi.

MOYES, İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Everton, yeni teknik direktörü David Moyes ile çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetini elde etti.

Tottenham'ın ligdeki galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.

TOTTENHAM, 24 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Everton, 20 puana yükseldi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Tottenham ise 24 puanda kaldı.

Tottenham, son haftalardaki kötü sonuçların ardından küme düşme hattının hemen üzerinde yer aldı.

GELECEK HAFTAKİ MAÇLARI

Everton, ligin bir sonraki haftasında Brighton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tottenham ise sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek.