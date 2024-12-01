Tottenham, Fulham engelini aşamadı

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İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Tottenham ile Fulham karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Ev sahibi ekip 54. dakikada Brennan Johnson'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fulham 67. dakikada Tom Cairney ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fulham'ın golünü kaydeden Tom Cairney, 83. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TOTTENHAM, BOURNEMOUTH'A KONUK OLACAK

Tottenham bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Fulham ise 19 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Bournemouth ile deplasmanda karşılaşacak. Fulham ise Brighton'u konuk edecek.