Tottenham, Fulham'a boyun eğdi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fulham ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Craven Cottage'deki maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Fulham oldu.
Fulham'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Muniz ve 88. dakikada Ryan Sessegnon attı.
TOTTENHAM, 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonucun ardından Fulham, 45 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Tottenham, 34 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Fulham, milli aranın ardından ligde Arsenal deplasmanına gidecek. Tottenham, Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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