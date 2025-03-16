Tottenham, Fulham'a boyun eğdi
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fulham ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'deki maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Fulham oldu.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Muniz ve 88. dakikada Ryan Sessegnon attı.

TOTTENHAM, 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Fulham, 45 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Tottenham, 34 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Fulham, milli aranın ardından ligde Arsenal deplasmanına gidecek. Tottenham, Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Emre Çalışkan
Editor