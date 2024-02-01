Tottenham Hotspur galibiyete 2. yarıda uzandı Premier Lig 22. hafta maçında Tottenham Hotspur, Brentford'ı 3-2 yendi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham Hotspur, Brentford'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Neal Maupay ile öne geçen Brentford ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Tottenham, 2. yarıya fırtına gibi girdi

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 48'de Iyenoma Udogie, 49'da Brennan Johnson ve 56. dakikada Richarlison'un golleriyle skoru 3-1 yaptı.

Brentford'da Ivan Toney, 67. dakikada attığı golle farkı bire indirse de bu gol puan için yeterli olmadı.

Bu galibiyetle birlikte 43 puana yükselen Tottenham Hotspur ligdeki bir sonraki maçında Everton deplasmanına gidecek.

22 puanda kalan Brentford ise Manchester City'yi konuk edecek.