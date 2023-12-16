Tottenham Hotspur, Nottingham Forest'ı net skorla geçti Tottenham Hotspur, Premier Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Nottingham Forest, Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Tottenham maçı 10 kişiyle tamamladı

Tottenham'ın 45+2'de Richarlison ve 65. dakikada Dejan Kulusevski'den gelirken 70'te Yves Bissouma direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 33'e yükselten Tottenham ligdeki bir sonraki maçında Everton'ı konuk edecek.

14 puanda kalan Nottingham Forest ise Bournemouth'u ağırlayacak.