Tottenham, Ipswich Town'a 4 attı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Ipswich Town ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Portman Road Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi Tottenham 4-1 kazandı.
TOTTENHAM, 4 GOLLE KAZANDI
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 26. dakikalarda Brennan Johnson, 77. dakikada Djed Spence ve 84. dakikada Dejan Kulusevski attı.
Ipswich Town'un tek golünü 36. dakikada Omari Hutchinson kaydetti.
TOTTENHAM, PUANINI 33'E ÇIKARDI
Tottenham bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Ipswich Town, 17 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Tottenham, Manchester City'yi konuk edecek. Ipswich Town, Manchester United deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış