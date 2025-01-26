Tottenham, Leicester City'ye boyun eğdi

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İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Tottenham ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Leicester City, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

TOTTENHAM, EVİNDE KAYBETTİ

Tottenham'ın golünü, 33. dakikada Richarlison kaydetti.

Leicester City'de galibiyeti getiren goller ise 46. dakikada Jamie Vardy ve 50. dakikada Bilal El Khannouss'tan geldi.

7 MAÇLIK KÖTÜ SERİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Leicester City, 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Tottenham ise üst üste 4. yenilgisini aldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, Brentford'a konuk olacak. Leicester City ise deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek.