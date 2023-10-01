Tottenham - Liverpool maçında VAR skandalı! İnceleme başlatıldı Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın attığı golün VAR tarafından geçerli sayılması gerektiğini duyurdu.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Tottenham ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 36. dakikada Heung-min Son ve 45. dakikada Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçın uzatma dakikalarında, Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ile Tottenham, 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Tottenham, 17 puana yükselirken Liverpool, 16 puanda kaldı.

Diaz'ın iptal edilen golü çok konuşuldu

Bu maçta Liverpool'un Luis Diaz ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi büyük yankı uyandırdı.

Maçın ilk yarısında yaşanan pozisyonun ardından açıklama yapan Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, pozisyonda gol kararı verilmesi gerektiğini açıkladı.

"Diaz'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: