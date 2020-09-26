Tottenham maçında kaleler 5 cm kısa çıktı

Avrupa Ligi'nde ender görülen olaylardan biri meydana geldi. Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta kale direklerinin 5 cm kısa olduğunun fark edilmesi sonrası olaya müdahale edildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün Tottenham’ın deplasmanda Shkendija’yı 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

İngiliz ekibinin kalecileri Hugo Lloris ile Joe Hart, ısınma sırasında kalenin 5 cm kısa olduğunu fark etti.

ALİ PALABIYIK MÜDAHALE ETTİRDİ

Kalecilerin durumu teknik direktör Jose Mourinho’ya bildirmesi üzerine Portekizli çalıştırıcı kaleleri bizzat kontrol etti ve kısa olduğunu tespit etti. Daha sonra olay hakem Ali Palabıyık’a iletildi.

Palabıyık da stat görevlilerine uyararak, maç başlamadan kale direklerinin normal yüksekliğe getirilmesini sağladı.

Mourinho maç sonu açıklamasında konuyla ilgili olarak, “Kaleci değilim ama kollarını açtığımda uzanabiliyordum, farkı anladım. UEFA delegelerini çağırdık ve kale ölçüldüğünde boyunun 5 cm kısa olduğu gördük. Nizami ölçülere getirilmesini istedik” dedi.