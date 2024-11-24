Tottenham, Manchester City'e gol oldu yağdı

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'i 4-0 mağlup etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Tottenham'ın gollerini 13 ve 20. dakikalarda James Maddisoni 52. dakikada Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti.

PEP GUARDIOLA'NIN ZORLU DÖNEMİ

Manchester City'de yeni sözleşme sonrası ilk maçına çıkan Pep Guardiola, Tottenham karşısında alınan mağlubiyetle büyük bir şoka uğramış oldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Manchester City tam 53 maç sonra evinde kaybetti. Öte yandan Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 5 maç kaybetmiş oldu.

MANCHESTER CITY 5 PUAN GERİDE

Manchester City 23 puanda kalarak maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 5 puan gerisine düşerken, Tottenham puanını 19'a yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool'a konuk olurken, Tottenham evinde Fulham'ı ağırlayacak.