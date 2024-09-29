Tottenham, Manchester United deplasmanını 3-0 ile geçti Tottenham, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

İHA

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

İLK YARI

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 3. dakikada Brennan Johnson'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 42. dakikada Bruno Fernandes'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken, ilk yarı da Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıda 47. dakikada Dejan Kulusevski ve 77. dakikada da Dominic Solanke'nin golleriyle skor 3-0 oldu. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Tottenham sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

MANCHESTER UNITED'DA PUAN KAYBI SÜRÜYOR

Ligdeki 3. galibiyetini alan Tottenham puanını 10'a çıkarırken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

Ange Postecoglou'nun öğrencileri gelecek hafta Brighton & Hove Albion'a konuk olacak. Erik ten Hag'in ekibi de Aston Villa ile deplasmanda oynayacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, 24 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Tottenham ise 7 Kasım Perşembe günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)