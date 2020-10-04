Tottenham, Manchester United'ı 6-1 yendi

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, Tottenham ile karşılaştı. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho eski takımını Old Trafford'da 6-1 yenerek tarihi bir hezimet yaşattı.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Tottenham, 6-1'lik skorla kazandı.

TOTTENHAM'DAN TARİHİ FARK

Manchester United, 2. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçti. Bu gol sonrası adeta Tottenham'ın gol fırtınası başladı. 4. dakikada Tanguy Ndombele skoru eşitledi. 7. dakikada Heung-Min Son takımını öne geçirdi.

Manchester United'da Anthony Martial 28. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Harry Kane, 30'da farkı ikiye çıkardı. Heung-Min Son, 37. dakikada ilk yarının skorunu ilan etti.

Serge Aurier 51, Harry Kane 79. dakikada penaltıdan sahneye çıktı ve Tottenham, mücadeleyi 5 farkla kazandı.





OLD TRAFFORD'DAKİ EN BÜYÜK HEZİMET

Manchester United, hem ilk kez bir Premier Lig maçının ilk devresinde 4 gol yedi, hem de Old Trafford'daki en kötü mağlubiyetini tekrarladı.

Bu sonucun ardından Tottenham 7 puana yükselirken, Manchester United 3 puanda kaldı.

Tottenham, milli aradan sonra West Ham'ı konuk edecek. Manchester United ise Newcastle deplasmanına gidecek.



