Tottenham, Manchester United'ı mağlup etti Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, evinde Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 2. haftası dev bir maça sahne oldu. Tottenham ile Manchester United, keyifli maçta kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Mücadelede Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez (Kendi kalesine) attı.

Tottenham ilk galibiyetini aldı

Bu galibiyetin ardından Tottenham, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Manchester United ise ikinci haftada ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Tottenham, ligin 3. haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.