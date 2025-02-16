Tottenham, Manchester United'ı tek golle yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Tottenham Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada James Maddison attı.

ALTAY, KADRODA YER ALMADI

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, maç kadrosunda yer almadı.

TOTTENHAM, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu sonucun ardından Tottenham, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Manchester United ise ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

MANCHESTER UNITED, 29 PUANDA KALDI

Tottenham, bu galibiyetle birlikte ligde 30 puana yükseldi. Manchester United, 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Manchester United ise Everton ile deplasmanda karşılaşacak.