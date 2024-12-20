Tottenham, Manchester United'ı yenerek turladı
Haber Merkezi

İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-3'lük skorla kazandı.

TOTTENHAM YARI FİNALE YÜKSELDİ, MANCHESTER UNITED VEDA ETTİ

Tottenham, 15 ve 54. dakikalarda Dominic Solanke ile 46. dakikada Dejan Kulusevkski'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-0'ı buldu.

Manchester United, 63. dakikada Joshua Zirkzee ve 70. dakikada Amad Diallo ile farkı bire indirdi ve umutlandı.

Tottenham'da Heung-Min Son, 88. dakikada kornerden attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.

Manchester United'da Jonny Evans, 90+5'te attığı golle maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu.

Bu sonucun ardından Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Manchester United, turnuvaya veda etti.

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Fatih Yıldırım
Yazar