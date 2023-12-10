Tottenham, Newcastle United engelini dört golle aştı!

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İngiltere Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı Tottenham 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Tottenham rahat kazandı
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Iyenoma Udogie, 38 ve 60. dakikada Richarlison, 85. dakikada penaltıdan Heung-Min Son kaydetti.
Newcastle'ın tek golü 90+2'nci dakikada Joelinton'dan geldi.
Newcastle United 26 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte Tottenham 30 puana yükseldi. Konuk ekip Newcastle United 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Tottenham, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Fulham'ı ağırlayacak.
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