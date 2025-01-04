Tottenham, Newcastle United'a kaybetti

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Newcastle United kazandı.
NEWCASTLE, DEPLASMANDA KAZANDI
Tottenham'ın golünü 4. dakikada Dominic Solanke kaydetti.
Newcastle United'a galibiyeti getiren goller ise 6. dakikada Anthony Gordon ve 38. dakikada Alexander Isak'tan geldi.
ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte üst üste 5. maçını kazanan Newcastle, puanını 35'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Tottenham ise 24 puanda kaldı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, Arsenal'e konuk olacak. Newcastle ise Wolverhampton'u ağırlayacak.
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