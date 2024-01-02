Tottenham, Pape Matar Sarr'ın sözleşmesini uzattı

AA & Ensonhaber

20 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 39 puanla 5. basamakta yer alan Tottenham Hotspur, iç transferde genç futbolcusu Pape Matar Sarr'a imzayı attırdı.

Tottenham resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusuyla 2030'a kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Pape Matar Sarr'ın takımımızla ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.