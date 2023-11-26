Tottenham sahasında Aston Villa'ya kaybetti Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham sahasında Aston Villa'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Tottenham ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Aston Villa, 2-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa geriden geldi

Tottenham, 22. dakikada Giovani Lo Celso'nun golüyle öne geçti. Konuk ekip, 45+7. dakikada İspanyol savunmacısı Pau Torres ile eşitliği sağladı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Tottenham, art arda 3. yenilgisini aldı

Sezona iyi başlayan ve liderliğe kadar yükselen Tottenham, üst üste 3. maçını kaybetti ve 26 puanda kaldı.

Yükselişini sürdüren ve arka arkaya iki, son beş maçta dördüncü kez kazanan Aston Villa ise 28 puanla 4. sıraya çıktı.

Tottenham, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak. Aston Villa ise Bournemouth deplasmanına gidecek.