Tottenham sahasında Bournemouth'u mağlup etti Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham, sahasında Bournemouth'u 3-1 yenerek 2023 yılını galip kapadı.

ensonhaber.com

Premier Lig 20. hafta maçında Tottenham, sahasında Bournemouth ile karşılaştı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pape Sarr, 71. dakikada Heung-Min Son ve 80. dakikada Richarlison kaydetti. Konuk ekibin tek golü 84. dakikada Alex Jay Scott'tan geldi.

Tottenham moral buldu

Alınan bu sonucun ardından Brighton mağlubiyeti sonrası moral buldu. Bournemouth ise ligde 7 maç sonra mağlup oldu.

Tottenham bu galibiyetle puanını 39 yaptı. Bournemouth ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Manchester United'a konuk olacak. Bournemouth ise Liverpool'u ağırlayacak.