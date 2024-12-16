Tottenham, Southampton'ı farklı geçti

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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Southampton, Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Konuk takım mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Tottenham'a galibiyeti getiren gollleri James Maddison (2), Heung-Min Son, Dejan Kulusevski ve Pape Matar Sarr kaydetti.

20 PUANA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle birlikte puanını 20 yapan Tottenham Hotspur, ligdeki bir sonraki maçında Liverpool'u konuk edecek.

Ligde 5 puanla son sırada bulunan Southampton ise Fulham deplasmanına gidecek.