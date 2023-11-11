Tottenham, Wolverhampton karşısında son dakikalarda yıkıldı! Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham, 90. dakikaya 1-0 önde girdiği maçta deplasmanda Wolverhampton'a 2-1'lik skorla yenildi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Wolverhampton son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla kazandı.

Galibiyet golü Lemina'dan

Tottenham, 3. dakikada Brennan Johnson ile öne geçti.

Wolverhampton, 90+1. dakikada Pablo Sarabia ve 90+7. dakikada Mario Lemina geri dönüş yaptı ve 3 puana uzandı.

Tottenham, üst üste ikinci kez yenildi

İlk 10 maçında yenilmeyen Tottenham, üst üste ikinci kez yenilerek 26 puanda kaldı. Wolverhampton ise 15 puana yükseldi.

Tottenham bir sonraki karşılaşmasında sahasında Aston Villa'yı konuk ederken, Wolverhampton deplasmanda Fulham'a konuk olacak.