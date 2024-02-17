Tottenham, Wolverhampton'a boyun eğdi Tottenham, Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Wolverhampton'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Tottenham ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Wolverhampton 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk takım, 42. dakikada Joao Gomes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Dejan Kulusevski, 46. dakikada skora dengeyi getirdi. Joao Gomes, 63. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve Wolverhampton'a galibiyeti getirdi.

Tottenham, 5 maç sonra mağlup oldu

5 maçın ardından yenilen Tottenham, 47 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti için verilen yarışta yara aldı. Wolves ise bu galibiyetle birlikte puanını 35'e çıkardı.

Tottenham, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Wolves ise sahasında Sheffield United ile karşılaşacak.