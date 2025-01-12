Tottenham, zorlansa da FA Cup'ta turladı

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İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde 5. Lig ekibi Tamworth ile Premier Lig devi Tottenham karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Tottenham, konuk olduğu rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

TOTTENHAM, ZOR DA OLSA KAZANDI

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 101. dakikada Nathan Tshikuna kendi kalesine, 107. dakikada Dejan Kulusevski ve 118. dakikada Brennan Johnson kaydetti.

Tottenham'ın bir 5. Lig ekibine karşı maçı uzatmalara götürmesi, taraftarları tarafından büyük eleştiri ile karşılandı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham adını üst tura yazdırırken, Tamworth kupaya veda etti.