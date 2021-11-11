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    Tottenham'da ketçap ve mayonez yasağı

    Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, takımın beslenme alışkanlıklarını değiştirmekle uğraşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 17:34
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    Tottenham'da ketçap ve mayonez yasağı

    Yaklaşık 10 gün önce İngiltere Premier League ekibi Tottenham'ın başına geçen İtalyan teknik adam Antonio Conte, yeni takımında daha disiplinli bir ortam oluşturma peşinde.

    CONTE KURALLARI

    İngiliz basınında yer alan habere göre; takımdaki birçok oyuncunun fazla kilosunun olduğunu tespit eden Conte, kulüp tesisindeki restaurant ve kafelerin menüsüne de el attı.

    Yemeklerdeki yağ kullanımının da azaltılmasını isteyen Conte, özellikle ketçap ve mayonezin de hiçbir şekilde kulüpte yer almaması gerektiğine karar verdi.

    Tottenham da ketçap ve mayonez yasağı #1

    KONDİSYON YÜKLEMESİ DE YAPACAK

    Bazı oyuncuların antrenman bitişlerinde gereğinden fazla yorgun olduğunu da tespit eden Conte, özellikle milli aranın da etkisi ile çok hızlı bir kondisyon yükseltme programına başlıyor.

    Conte, takımın başında yaptığı ilk açıklamalarda da Tottenham'ın çok büyük bir kulüp olmasına rağmen takımda değişmesi gereken çok şeyin olduğunu belirtmişti.

    Tottenham da ketçap ve mayonez yasağı #2

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