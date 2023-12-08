Tottenham'da kötü gidiş sürüyor: West Ham'a yenildiler

ensonhaber.com
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham Hotspur, West Ham United' ağırladı.
Konuk takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
West Ham'ın gollerini 52'de Jarrod Bowen ve 74'te James Ward-Prowse ararken Tottenham'ın tek sayısını 11'de Cristian Romero kaydetti.
Tottenham zirve yarışında yara aldı
Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten West Ham ligdeki bir sonraki maçında Fulham deplasmanına gidecek.
27 puanda kalarak zirveden 9 bulan geriye düşen Tottenham ise Newcastle United'ı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış