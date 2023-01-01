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    Tottenham'dan Eskişehir paylaşımı

    Tottenham Hotspur’un, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı Eskişehir detayı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 15:18
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    Tottenham'dan Eskişehir paylaşımı

    İngiltere’nin büyük takımlarından birisi olan Tottenham Hotspur, bugün oynayacağı lig maçı öncesi sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

    Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham’ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir’e de yer verildi.

    Beğeni topladı

    “Dünya’nın neresinden bizi izleyeceksiniz?” yazılı paylaşımda farklı ülkelerden birçok şehir kullanıldı.

    Çekya, Belçika ve Nijerya’nın da şehirlerinin bulunduğu paylaşımda Eskişehir’i görenler yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    İHA'nın haberine göre; İngiliz devinin Eskişehir paylaşımı kısa zamanda sosyal medya üzerinde binlerce beğeni aldı.

    Tottenham dan Eskişehir paylaşımı #1


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