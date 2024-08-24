Tottenham'dan evinde farklı galibiyet Premier League'de 2. haftada Tottenham, evinde Everton'ı 4-0 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier League'in 2. haftasında Tottenham sahasında Everton'ı konuk etti.

Karşılaşmada ilk gol 14. dakikada Bissouma kaydetti ve ev sahibi 1-0 öne geçti. İkinci gol 9 dakika sonra Son'dan geldi ve ilk 45 dakika 2-0 sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARI DA DEVAM ETTİ

İkinci yarıda da goller devam ederken 71. dakikada Romero skoru 3-0 yaptı. Kapanış golü ise tekrar 77'de Son'dan geldi ve karşılaşma 4-0 sona erdi.

Tottenham 4 puana yükselirken Everton ise henüz puan kazanamadı.