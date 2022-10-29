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    Tottenham'dan harika geri dönüş

    Premier Lig'in 14. hafta maçında Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Bournemouth'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
    • 29.10.2022 - 19:48
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    Tottenham'dan harika geri dönüş

    İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth ile Tottenham karşı karşıya geldi.

    Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 2-0'dan geri gelip 3-2 kazandı.

    Bournemouth 2-0 öne geçti

    Ev sahibi Bournemouth, 22 ve 49. dakikalarda Kieffer Moore'un golleriyle 2-0 öne geçti.

    Tottenham dan harika geri dönüş #1

    Tottenham geri döndü

    Tottenham, 57. dakikada Ryan Sessegnon'un golüyle farkı 1'e indirdi. 73. dakikada Ben Davies skoru eşitledi. 90+2. dakikada Rodrigo Bentancur, geri dönüşü tamamladı.

    Tottenham dan harika geri dönüş #2

    Tottenham'ın rakibi Liverpool olacak

    Bournemouth, üst üste 3. yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı. Tottenham ise üst üste iki yenilginin ardından kazandı ve 26 puana yükseldi.

    Tottenham, gelecek hafta Liverpool'u ağırlayacak. Bournemouth ise Leeds deplasmanına gidecek.

    Tottenham dan harika geri dönüş #3


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