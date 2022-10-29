Tottenham'dan harika geri dönüş

Premier Lig'in 14. hafta maçında Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Bournemouth'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 2-0'dan geri gelip 3-2 kazandı.

Bournemouth 2-0 öne geçti

Ev sahibi Bournemouth, 22 ve 49. dakikalarda Kieffer Moore'un golleriyle 2-0 öne geçti.

Tottenham geri döndü

Tottenham, 57. dakikada Ryan Sessegnon'un golüyle farkı 1'e indirdi. 73. dakikada Ben Davies skoru eşitledi. 90+2. dakikada Rodrigo Bentancur, geri dönüşü tamamladı.

Tottenham'ın rakibi Liverpool olacak

Bournemouth, üst üste 3. yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı. Tottenham ise üst üste iki yenilginin ardından kazandı ve 26 puana yükseldi.

Tottenham, gelecek hafta Liverpool'u ağırlayacak. Bournemouth ise Leeds deplasmanına gidecek.