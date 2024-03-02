Tottenham'dan müthiş geri dönüş! Crystal Palace'ı üç golle yıktılar Tottenham, Premier Lig'in 27. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla yendi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Totenham'a galibiyeti getiren golleri; 77. dakikada Timo Werner, 80. dakikada Cristian Romero ve 88. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Ev sahibi takım bu galibiyetle Wolves mağlubiyeti sonrası moral buldu. Palace ise 2 maç sonra kaybetti.

Tottenham, puanını 50 yaptı

Tottenham bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti. Palace ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Aston Villa ile oynayacak. Palace ise Luton Town'u konuk edecek.