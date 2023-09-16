Tottenham'dan Sheffield United karşısında muhteşem geri dönüş
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Tottenham Hotspur ile Sheffield United kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Tottenham geri döndü

Sheffiled United'ın golünü 73. dakikada Gustavo Hamer kaydetti. Tottenham'ın golleri 90+8. dakikada Richarlison ve 90+11. dakikada Dejan Kulusevski'den geldi.

Konuk takım Sheffield United'da Oliver McBurnie 90+14. dakikada kırmızı kart gördü.

Tottenham'dan Sheffield United karşısında muhteşem geri dönüş

Sheffield United galibiyet alamadı

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, ligdeki 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve puanını 13'e çıkardı. Galibiyeti olmayan Sheffield United ise 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Londra derbisinde Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Sheffiled United, Newcastle United'ı konuk edecek.

Tottenham'dan Sheffield United karşısında muhteşem geri dönüş