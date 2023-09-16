Tottenham'dan Sheffield United karşısında muhteşem geri dönüş Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham, sahasında 1-0 geriye düşmesine rağmen Sheffield United'ı son dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Tottenham Hotspur ile Sheffield United kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan ve son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Tottenham geri döndü

Sheffiled United'ın golünü 73. dakikada Gustavo Hamer kaydetti. Tottenham'ın golleri 90+8. dakikada Richarlison ve 90+11. dakikada Dejan Kulusevski'den geldi.

Konuk takım Sheffield United'da Oliver McBurnie 90+14. dakikada kırmızı kart gördü.

Sheffield United galibiyet alamadı

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, ligdeki 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve puanını 13'e çıkardı. Galibiyeti olmayan Sheffield United ise 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Londra derbisinde Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Sheffiled United, Newcastle United'ı konuk edecek.