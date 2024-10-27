Tottenham'dan sürpriz kayıp! Crystal Palace'a kaybettiler

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Crystal Palace oldu.
Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.
CRYSTAL PALACE İLK KEZ KAZANDI
Ligde sekiz hafta sonra ilk galibiyeti alan Crystal Palace puanını 6'ya yükseltti. Tottenham 13 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham, Aston Villa'yı ağırlayacak.
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